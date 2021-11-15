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Военные самолеты США провели разведку у границ Белоруссии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Два американских разведывательных самолета в понедельник совершили длительные полеты вдоль границы Белоруссии с Польшей, следует из данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в полетах были задействованы самолет разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца, и стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

ARTEMIS - многофункциональная система разведки и наведения на цель. Она обеспечивает возможность высокоточного обнаружения с большой высоты целей противника. С высоты 12 км самолет системы ARTEMIS может сканировать сотни километров во всех направлениях, обнаруживать наземные и морские цели и отслеживать их перемещение, прослушивать радиопереговоры и определять местоположение радаров противника.

Этот самолет курсировал около белорусской границы около пяти часов.

Американский самолет радиоэлектронной разведки США RC-135V в ходе выполнения задания также совершил пролет вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над Балтикой и Литвой.

Белоруссия Польша США

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