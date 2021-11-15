РФ, ОАЭ и Казахстан договорились о модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Представители космических агентств России, Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана подписали совместное заявление о намерениях по модернизации "Гагаринского старта" на космодроме Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Документ фиксирует совместные намерения в ближайшее время приступить к детальной проработке трехстороннего проекта по модернизации исторической площадки №1 космодрома Байконур - места, с которого состоялся первый полет человека в космос", - говорится в сообщении.

С этой площадки 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль "Восток" с летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту.