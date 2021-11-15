Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РФ, ОАЭ и Казахстан договорились о модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Представители космических агентств России, Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана подписали совместное заявление о намерениях по модернизации "Гагаринского старта" на космодроме Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Документ фиксирует совместные намерения в ближайшее время приступить к детальной проработке трехстороннего проекта по модернизации исторической площадки №1 космодрома Байконур - места, с которого состоялся первый полет человека в космос", - говорится в сообщении.

С этой площадки 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль "Восток" с летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту.

Байконур

Новости

Прокуратура Ливии пытается остановить регистрацию сына Каддафи на президентские выборы

Прокуратура Ливии пытается остановить регистрацию сына Каддафи на президентские выборы

Беженцы поставили палатки и развели костры прямо у пункта пропуска в Польшу

Часть мигрантов перебрались через белорусское ограждение на КПП границы с Польшей

Часть мигрантов перебрались через белорусское ограждение на КПП границы с Польшей

Беженцы на белорусской границе "снялись" с лагеря и двинулись к Польше

Главы МИД ЕС модифицировали санкционный режим против Белоруссии

Главы МИД ЕС модифицировали санкционный режим против Белоруссии

МКС второй раз за утро успешно разминулась с космическим мусором

МКС успешно разминулась с космическим мусором

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 ноября

Столтенберг заявил, что НАТО готово реагировать на ситуацию на границе РФ и Украины

Столтенберг заявил, что НАТО готово реагировать на ситуацию на границе РФ и Украины

Прага выразила готовность помочь Варшаве в ситуации на границе с Белоруссией

Прага выразила готовность помочь Варшаве в ситуации на границе с Белоруссией
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });