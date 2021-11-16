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Шесть подростков пострадали в результате стрельбы возле школы в Колорадо

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Шестеро подростков были ранены в результате стрельбы в понедельник возле средней школы в городе Орора в американском штате Колорадо, сообщает CBS News со ссылкой на местные власти.

По данным полиции Ороры, пострадавшим от 14 до 18 лет. Одному из пострадавших была сделана неотложная операция. Еще одна пострадавшая с легкими травмами обратилась к врачам сама.

В полиции заявили, что считают причастными к стрельбе несколько человек, но подробности пока не разглашают.

Школа была временно оцеплена полицейскими, но сейчас оттуда начали выпускать детей.

Очевидцы происшествия рассказали CBS Denver, что слышали 30-50 выстрелов.

США Колорадо Орора

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