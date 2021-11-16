Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Скончался корреспондент "Интерфакса" в Грузии Эдуард Гаспаров

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Известный грузинский журналист Эдуард Гаспаров скончался 13 ноября на 81-м году жизни.

Эдуард Гаспаров родился в 1941 году, окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета (отделение журналистики). С 1965 года работал в газете "Молодёжь Грузии", с 1977 года – старший редактор газеты "Грузинформ", где прошел путь до главного редактора русской информационной редакции.

С "Интерфаксом" сотрудничал с середины 1990-х годов, в 2004 году стал собственным корреспондентом агентства в Тбилиси.

Работая в трудных условиях политической и экономической нестабильности, Эдуард Гаспаров всегда оставался на острие событий, обладал настоящим репортерским даром и стремился давать полную и яркую картину происходящего в стране. До самых последних дней жизни Эдуард Гаспаров продолжал освещать экономическую и политическую жизнь Грузии для подписчиков "Интерфакса".

Коллектив агентства выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Владимировича.

Грузия Интерфакс

Новости

В Белоруссии заявили о применении водометов против прорывающихся в Польшу мигрантов

В Белоруссии заявили о применении водометов против прорывающихся в Польшу мигрантов

Байден трижды за год отклонял санкции против РФ как недостаточно жесткие

Польша усилит охрану границы с РФ новой системой датчиков и видеокамер

Польша усилит охрану границы с РФ новой системой датчиков и видеокамер

В мире коронавирусом заразились более 253,8 млн человек

Илон Маск продал акции Tesla еще на $930 млн

Виртуальный саммит Джо Байдена и Си Цзиньпина продолжался 3,5 часа

Что случилось этой ночью: вторник, 16 ноября

На виртуальном саммите КНР-США объявлен перерыв

На виртуальном саммите КНР-США объявлен перерыв

Байден предложил Си Цзиньпину установить разумные ограничения для США и КНР

Си Цзиньпин призвал Байдена к мирному сосуществованию и сотрудничеству

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });