Скончался корреспондент "Интерфакса" в Грузии Эдуард Гаспаров

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Известный грузинский журналист Эдуард Гаспаров скончался 13 ноября на 81-м году жизни.

Эдуард Гаспаров родился в 1941 году, окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета (отделение журналистики). С 1965 года работал в газете "Молодёжь Грузии", с 1977 года – старший редактор газеты "Грузинформ", где прошел путь до главного редактора русской информационной редакции.

С "Интерфаксом" сотрудничал с середины 1990-х годов, в 2004 году стал собственным корреспондентом агентства в Тбилиси.

Работая в трудных условиях политической и экономической нестабильности, Эдуард Гаспаров всегда оставался на острие событий, обладал настоящим репортерским даром и стремился давать полную и яркую картину происходящего в стране. До самых последних дней жизни Эдуард Гаспаров продолжал освещать экономическую и политическую жизнь Грузии для подписчиков "Интерфакса".

Коллектив агентства выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Владимировича.