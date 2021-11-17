В Минсельхозе РФ назвали позитивной динамику торговли с Молдавией

Молдавская сторона призывает снять барьеры для своих товаров

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Динамика торговли сельскохозяйственной продукцией между РФ и Молдавией в этом году позитивная. Молдавская сторона рассчитывает на упрощение доступа своей продукции на российский рынок.

Как сообщает Минсельхоз РФ, актуальные вопросы взаимодействия России и Молдавии были обсуждены в среду на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. С российской стороны ее возглавляет министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, с молдавской - заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"В текущем году наблюдается увеличение показателей товарооборота. По итогам девяти месяцев он превысил $1,3 млрд. В частности, глава Минсельхоза обратил внимание на позитивную динамику взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием - рост показателей отмечен как в экспорте, так и в импорте", - говорится в сообщении.

Как отметил министр, наращивать потенциал данного направления необходимо в том числе за счет взаимодействия в сфере безопасности и качества пищевой продукции. В этой связи важным шагом является подписание соглашения о сотрудничестве в этой сфере. Работу над документом ведут Роспотребнадзор и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии.

Как сообщил в социальных сетях по итогам встречи Попеску, Молдавия ставит перед Россией вопрос об упрощении доступа ее продукции на российский рынок.

По данным Минсельхоза РФ, в ходе встречи были также рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в области энергетики. Главы межправкомиссии договорились проработать возможность подписания межправительственного соглашения по сотрудничеству в энергетической сфере в первом квартале 2022 года.

Российская сторона также заявила о том, что Молдавия является одним из перспективных рынков сбыта продукции отечественного промышленного производства, в том числе сельхозтехники, оборудования, транспортных средств, металлов.

Участники встречи договорились провести полноформатное заседание межправкомиссии в первом квартале 2022 года в Москве.