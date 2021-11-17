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Неизвестные подожгли посольство Белоруссии в Бельгии

Уважаемые читатели, новость аннулирована в связи с ошибочным появлением сообщения на сайте посольства. Приносим свои извинения.

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестные подожгли посольство Белоруссии в Бельгии, сообщается на сайте дипмиссии в среду.

"С учетом совершенного неизвестными поджога здания посольства Республики Белоруссия в Королевстве Бельгия прием граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам", - сказано в сообщении.

Это не первый инцидент с белорусской дипмиссией в Брюсселе. В августе неизвестные подожгли один из входов в здание посольства, а в декабре прошлого года распылили черную краску на фасад дипмиссии.

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