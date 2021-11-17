Американские эксперты оценили ядерный арсенал Китая в 350 боезарядов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Китай в настоящее время располагает не менее 350 ядерными боезарядами, следует из новых данных Федерации американских ученых.

"Китай продолжает программу модернизации ядерного оружия, начатую им в 1990-х и 2000-х годах, при этом значительно расширяет ее, разрабатывая и развертывая все больше типов и количества ядерного оружия", - отмечают в своем исследовании американские эксперты.

По их данным, в настоящее время Китай ведет сооружение сотен новых шахтных пусковых установок для баллистических ракет, разместил, по меньшей мере, две бригады новых мобильных комплексов межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-41, способных нести разделяющуюся головную часть индивидуального наведения. Кроме того, утверждается, что в КНР развернули первые комплексы баллистических ракет средней дальности DF-17, оснащенных гиперзвуковым маневрирующим блоком.

По оценкам американских ученых, "КНР создала арсенал из около 350 ядерных боеголовок для оснащения примерно 280 оперативных баллистических ракет наземного базирования, 72 баллистических ракет подводных лодок и 20 авиационных бомб свободного падения".

Самыми мощными системами являются МБР DF-5A (10 единиц), оснащенные ядерной боеголовкой мощностью от 4 до 5 мегатонн и дальностью 12 тыс. км, и МБР DF-5B (10 единиц), оснащенные разделяющейся головной частью индивидуального наведения (5 боеголовок мощностью от 200 до 300 килотонн) и дальностью действия 13 тыс. км.

В своем докладе Конгрессу США в 2021 году Пентагон спрогнозировал значительное увеличение арсенала китайского ядерного оружия в ближайшие годы. В нем утверждается, что Китай "к 2027 году сможет располагать 700 ядерными боеголовками" и "тысячей к 2030 году".

Между тем, как отмечают эксперты Федерации американских ученых, даже если Китай увеличит свой ядерный арсенал до такого масштаба, он все равно будет не соизмерим с потенциалом России и США.