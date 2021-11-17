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Борис Джонсон предостерег РФ от "авантюризма" в отношении Украины

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Руководство РФ совершит серьезнейшую ошибку, если прибегнет к силовым методам в отношении Украины, заявил в среду во время общения с британскими парламентариями премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я думаю, это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля полагать, что можно что-либо получить за счет военно-политического авантюризма", - сказал он, отвечая на вопрос, какую еще военную помощь может оказать Лондон Польше и Украине для демонстрации Москве серьезности своих намерений.

При этом он уточнил, что речь идет о двух разных вещах: так, Польша является членом НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, а Украина – нет, причем не существует даже плана действий для вступления Украины в НАТО.

"Что нам нужно сделать – убедиться, чтобы все понимали цену неверных оценок (ситуации - ИФ) на границах", - отметил премьер.

Великобритания Борис Джонсон РФ Украина

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