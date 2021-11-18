США назвали испытание китайского гиперзвукового оружия постоянной угрозой

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон расценивает испытание китайского гиперзвукового оружия как постоянную угрозу, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Вы знаете, что нас беспокоит военный потенциал, который продолжает развивать Китай. Я уже подчеркивал, что мы рассматриваем Китай как вызов на ближайшую перспективу", - заявил в среду Остин на брифинге.

"Мы продолжаем делать все, что можем, чтобы разработать соответствующие средства, а также правильный подход, который, как нам кажется, будет необходим и эффективен в столкновении любого рода в будущем, будь то Китай, Россия или любая другая страна", - продолжил он.

"Мы напряженно работаем над тем, чтобы гарантировать защиту нашей страны от ряда возникающих угроз", - заключил министр обороны США.

США и ранее выражали обеспокоенность китайским испытанием гиперзвукового оружия.

В оборонной компании Raytheon Technologies Corporation отмечали, что США "по меньшей мере, на несколько лет" отстают от Китая в разработке гиперзвукового оружия.

В свою очередь Китай утверждал, что испытывал не оружие, а космический летательный аппарат многоразового использования.