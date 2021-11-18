Япония отказалась от конференции с США и Южной Кореей из-за территориальных вопросов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Моди отказался от запланированной совместной пресс-конференции со своими южнокорейскими и американскими коллегами в Вашингтоне в среду из-за территориального спора между Южной Кореей и Японией, сообщил представитель посольства Токио в США.

Он заявил, что Япония "выразила решительный протест" во вторник в связи с визитом главы полиции Южной Кореи на оспариваемые двумя странами острова в Японском море, известные как Такэсима в Японии и Токто в Южной Корее. В настоящее время они находятся под южнокорейским контролем.

В результате на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вашингтоне трехсторонней встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи присутствовала только заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Она в самом начале сообщила журналистам, что "между Японией и Республикой Корея существуют некоторые двусторонние разногласия, урегулирование которых продолжается", но подчеркнула, что отсутствие на пресс-конференции ее южнокорейского и японского коллег не связано со встречей, которую она назвала "конструктивной и существенной".