Ракета Electron вывела на орбиту два американских спутника

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ракета Electron, стартовавшая в четверг из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании геопространственной разведки BlackSky, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Первый и второй спутники BlackSky успешно выведены", - говорится в сообщении.

Мини-спутники ДЗЗ весом около 60 кг вошли в состав орбитальной группировки, которая, по данным BlackSky, к 2022 году должна будет состоять из 16 космических аппаратов. Они позволяют получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 430 км. С нынешним запуском BlackSky уже располагает на орбите девятью аналогичными спутниками.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен в 14:38 по новозеландскому времени (в 04:38 мск) со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии. Через 55 минут полезная нагрузка была выведена на орбиту.

В рамках миссии, получившей название Love At First Insight, первая многоразовая ступень ракеты-носителя Electron примерно через 10 минут после запуска приводнилась в Тихом океане с помощью парашютной системы. Она будет поднята из воды специальным спасательным судном. Для компании Rocket Lab это уже вторая подобная операция. Первая попытка была успешно осуществлена в ноябре прошлого года. В перспективе первую ступень планируется ловить при спуске на парашюте с помощью вертолета.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет 22-м полётом ракеты, 3 из которых были неудачными.

В частности, 15 мая ракета Electron не смогла вывести на орбиту два спутника ДЗЗ компании BlackSky, нештатная ситуация произошла после запуска двигателей второй ступени. Космические аппараты были потеряны.

С учетом нынешнего успешного запуска количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab спутников достигло 107 аппаратов.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

20 ноября прошлого года, когда ракета Electron выводила на орбиту группу из 30 частных американских, французских и новозеландских исследовательских мини-спутников, первая ступень после отделения от носителя совершила с помощью парашютной системы мягкую посадку в Тихом океане, где ее подобрало спасательное судно. Это позволяет еще больше снизить стоимость запусков. Таким образом базирующаяся в Лонг-Бич (штат Калифорния) Rocket Lab последовала примеру компании SpaceX, которая активно использует многоразовые первые ступени на своих ракетах-носителях.