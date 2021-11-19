Грузинские СМИ сообщили о подготовке этапирования Саакашвили из тюремной больницы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Глданской тюрьме готовится этапирование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы, предположительно, в военный госпиталь города Гори, сообщает телеканал "Мтавари архи".

На территории Глданской тюрьмы, по данным грузинских СМИ, находятся министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", а у ворот тюрьмы в автомобиле находится мать экс-президента Гиули Аласания.

Брат политика Гиоргий Саакашвили сообщил журналистам, что он прибыл к тюрьме в связи с распространившейся информацией о якобы переводе Михаила Саакашвили в госпиталь.

"Главное - спасти жизнь Миши", - сказал он.

Кроме того, СМИ отмечают, что на территорию Глданской тюрьмы въехал реанимобиль.

В четверг после встречи с адвокатами Саакашвили потерял сознание и упал. После проведения реанимационных процедур состояние Саакашвили стабилизировалось.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и объявил голодовку. В настоящее время он находится в тюремной больнице в Тбилиси (район Глдани). Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.