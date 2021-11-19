Вырубка лесов в Бразилии достигла рекордного уровня за 15 лет

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Вырубка дождевых лесов Амазонии за последний год увеличилась на 22% и достигла рекордного уровня за 15 лет. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на отчет агентства космических исследований (INPE).

Согласно отчету агентства, в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года около 13 235 кв. км леса было потерянно, что является наивысшим показателем с 2006 года.

Министр окружающей среды Бразилии Жоаким Лейте заявил, что "мы должны быть более решительными в отношении этих преступлений", однако отметил, что данные не совсем точно отражают ситуацию последних месяцев.

Ранее в этом месяце Бразилия стала одной из стран, которая в рамках климатического саммита ООН COP26, состоявшегося в начале ноября в Глазго, пообещала положить конец вырубке лесов и обратить ее вспять к 2030 году.

Темпы вырубки лесов Амазонии увеличились при действующем президенте Бразилии Жаире Болсонару.

Дождевые леса Амазонии являются "домом" для примерно трех миллионов различных видов растений и животных, а также для почти миллиона коренных жителей. Они также необходимы для уменьшения темпов глобального потепления во всем мире.

Между тем, как ранее в марте сообщал журнал Frontiers in Forests and Global Change, тропические леса бассейна Амазонки с 2007 года стали выделять больше углекислого газа, чем поглощать. Как выяснилось, ежегодно эти леса выделяют от одного до 4,2 млрд тонн метана в эквиваленте CO2.

Журнал Science Advances в декабре 2020 года отмечал, что каждый год тропические леса Бразилии теряют примерно по 130 кг углерода на гектар площади. Климатологи предполагают, что эти потери происходят из-за уменьшения уровня осадков в Бразилии, волн жары и засухи.