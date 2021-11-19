Словения возобновила выдачу туристических виз гражданам РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Словения с пятницы возобновляет выдачу россиянам всех видов виз, в том числе туристических, подать заявление можно в визовых центрах России, сообщило посольство республики в Москве.

"С 19 ноября 2021 года посольство республики Словения в Москве возобновляет выдачу всех типов виз гражданам РФ. В связи с пандемией COVID-19 заявления о выдаче виз можно подавать только через визовые центры VFS Global в России", - говорится в сообщении сайта дипмиссии.

Словения принимает российских туристов, привитых от коронавируса "Спутником V". С момента введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. Сертификат вакцинации должен быть в цифровом или бумажном формате и с QR-кодом на английском языке. Детям до 12 лет сертификат не потребуется. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном коронавирусе в течение 180 дней. Непривитым россиянам по прибытии в Любляну придется соблюдать 10-дневный карантин.

Перед поездкой всем пассажирам нужно заполнить протокол путешествий.

Федеральный оперативный штаб разрешил выполнять с 9 ноября до трех рейсов в неделю в Словению. В столицу страны –Любляну будет летать "Аэрофлот".