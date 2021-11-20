ВМС Ирана задержали в Персидском заливе судно за контрабанду топлива

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Персидском заливе ВМС Ирана задержали иностранное судно, которое пыталось провозить контрабандой дизельное топливо, сообщил в субботу телеканал Al Arabiya.

"После проверки были обнаружены более 150 тыс. литров контрабандного дизеля", - приводит телеканал слова представителя иранских военных.

Он отметил, что также задержаны 11 членов экипажа, их допросят. Однако он не стал говорить, какой стране принадлежало задержанное судно, и когда этот инцидент имел место.

Он добавил, что его подразделение ради защиты экономики Ирана "будет решительно действовать" против попыток контрабанды топлива по морю.

Al Arabiya напоминает, что подобные инциденты уже неоднократно происходили в Персидском заливе.