Водители блокировали трассу в США, собирая выпавшие из фургона деньги

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - На шоссе в Калифорнии из перевозившего наличные фургона выпали купюры. Как сообщает Associated Press, водители других машин останавливались и начинали собирать разлетевшиеся банкноты, блокировав движение на трассе.

Сообщается, что у бронированного фургона во время движения открылись задние двери, из машины выпали мешки с наличными.

Полицейским, пытавшимся успокоить людей, пришлось арестовать несколько человек. Тех, кто успел подобрать купюры, заставили их вернуть. Полиция призывает тех, кто еще не вернул находки, сделать это немедленно. В противном случае им грозит предъявление официальных обвинений.

Очевидцы распространяют в соцсетях кадры того, как люди подбирают на перекрытой дороге банкноты достоинством в $1 и $20.