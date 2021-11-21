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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Во Франции прошли манифестации против насилия в отношении женщин

Во Франции прошли манифестации против насилия в отношении женщин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч протестующих прошли в субботу по Парижу и другим французским городам, требуя от правительства дополнительных мер по предотвращению насилия в отношении женщин, сообщает ABC News.

Демонстрации прошли на фоне возросшего количества убийств женщин со стороны их партнеров, а также сексуальных домогательств и насилия.

Протестующие прошли маршем в Париже под большим плакатом с надписью "Прекратите сексистское и сексуальное насилие".

Активисты призвали правительство президента Эммануэля Макрона ежегодно выделять 1 миллиард евро ($1,1 млрд) на борьбу с насилием в отношении женщин вместо 360 млн евро ($406 млн), потраченных сейчас, частично на создание большего количества приютов.

Протесты приурочены к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который пройдет 25 ноября.

Франция Париж

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