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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава МИД Японии сообщил, что получил приглашение посетить Китай

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил в интервью телеканалу Fuji TV в воскресенье, что во время телефонного разговора, состоявшегося в четверг, глава МИД КНР Ван И пригласил его нанести визит в Китай.

По сообщению японских СМИ, решение о визите еще не принято, Хаяси обдумывает приглашение.

В ответ на вопрос о предложенном президентом США Джо Байденом "дипломатическом бойкоте" зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Хаяси сказал, что Япония будет действовать, исходя из своей собственной ситуации и точки зрения.

Япония Китай

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