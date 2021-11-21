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Песков в свете подарка Эрдогану напомнил, что центр "тюркского мира" находится на Алтае

Песков в свете подарка Эрдогану напомнил, что центр "тюркского мира" находится на Алтае
Лидер ПНД Девлет Бахчели и Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо)
Фото: Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле прокомментировали карту "Тюркского мира", подаренную президенту Турции Реджепу Таийпу Эрдогану, в который включены некоторые российские регионы.

"Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Песков заметил: "Он (центр - ИФ) не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю".

17 ноября Эрдогану вручили карту "Тюркского мира", в который, например, включена часть Сибири. Этот подарок президенту Турции преподнес лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели. Официальная Анкара эту карту и что обозначают регионы, отмеченные желтым и красным, не комментировал.

На представленной карте красным окрашены сама Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В оранжевый окрашена часть Ирана, южные регионы России и часть Сибири.

Турция Реджеп Таийп Эрдоган Алтай Дмитрий Песков

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