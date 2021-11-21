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Один человек погиб в результате стрельбы в Старом городе Иерусалима

Один человек погиб в результате стрельбы в Старом городе Иерусалима
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Один мужчина погиб, еще четыре человека ранены в результате стрельбы в Иерусалиме, сообщает CNN.

Двое из четверых пострадавших были ранены серьезно.

По данным The Times of Jerusalem, убитым оказался уроженец ЮАР, который работал в том районе.

Израильские власти заявляют, что нападение было спланированной акцией движения ХАМАС.

Инцидент произошел близ мечети Аль-Акса в Старом городе. Предполагаемый злоумышленник был вооружен автоматическим пистолетом-пулеметом, так называемым Карло. Преступника застрелила полиция.

В ХАМАС уже выпустили заявление, в котором назвали нападавшего - Фади Абу Шкайдама - героем и лидером местного крыла движения. Атаку в ХАМАС объяснили ответом на попытки осквернить мечеть Аль-Акса.

Израиль Иерусалим

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