Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Meta отложит внедрение шифрования сообщений до 2023 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Meta - материнская компания Facebook и Instagram - не будет вводить в своих приложениях сквозное шифрование сообщений до 2023 года, сообщает The Guardian.

Планы технологической империи Марка Цукерберга оказались под угрозой из-за опасений различных организаций, занимающихся защитой детей. В частности британское Национальное общество предупреждения жестокого обращения с детьми отмечает, что введение шифрования сыграет на руку злоумышленникам. Так как ни сами платформы, ни представители правоохранительных органов не будут иметь доступа к сообщениям. Содержимое смогут видеть только автор и адреса.

Ранее предполагалось, что процесс будет запущен в 2022 году, но теперь компания Meta объявила, что планы откладываются до 2023 года.

Сквозное шифрование уже используется в мессенджере WhatsApp, в мессенджере Facebook уже внедрено шифрование видео- и аудио-звонков.

Приложения Meta ежедневно используют 2,8 млрд человек. В 2020 году технологические гиганты передали в Американский центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей более 21 млн обращений в связи с зафиксированными на их платформах фактами сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних. Из них более 20 млн пришлось на Facebook.

Meta facebook Instagram

Новости по теме

Новости

В Польше обеспокоены риском наплыва нелегалов из Афганистана из-за его контактов с РФ

В Польше обеспокоены риском наплыва нелегалов из Афганистана из-за его контактов с РФ

Один человек погиб в результате стрельбы в Старом городе Иерусалима

Один человек погиб в результате стрельбы в Старом городе Иерусалима

Песков в свете подарка Эрдогану напомнил, что центр "тюркского мира" находится на Алтае

Песков в свете подарка Эрдогану напомнил, что центр "тюркского мира" находится на Алтае

Украинская разведка приготовилась к нападению России в январе-феврале 2022 года

Украинская разведка приготовилась к нападению России в январе-феврале 2022 года

Песков заявил, что Киев ищет способ вернуться к силовому решению в Донбассе

Польский премьер допустил закрытие границы с Белоруссией

Польский премьер допустил закрытие границы с Белоруссией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 ноября

МИД КНР заявил о понижении уровня дипотношений с Литвой

Разведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину

Разведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину

Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году

Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });