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ЕС указал Китаю на важность соблюдения свободы судоходства в Южно-Китайском море

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Европейский союз в очередной раз указал Китаю на важность соблюдения свободы судоходства в Южно-Китайском море и выступил в поддержку кодекса поведения, который разрабатывают страны АСЕАН.

"Европейский союз вновь заявляет о своем решительном неприятии любых односторонних действий, которые ставят под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе и международный порядок, основанный на правилах", - заявил в воскресенье представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Он отметил череду односторонних действий судов КНР в Южно-Китайском море за последние месяцы. В частности, на прошлой неделе береговая охрана КНР заблокировала два филиппинских катера снабжения на пути к Второй отмели Томаса, в 105 морских милях к западу от провинции Палаван (Филиппины), и применила против них водометы. Эта отмель находится в исключительной экономической зоне Филиппин и на их континентальном шельфе, подчеркнул представитель.

Китай ЕС АСЕАН

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