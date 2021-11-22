Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минобороны Армении сообщило о гибели военного при обстреле с азербайджанской стороны

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Военнослужащий Вооруженных сил Армении погиб в результате огня с азербайджанской стороны в Гегаркуникской области на востоке республики, сообщает Минобороны Армении.

"22 ноября в 18:10 (17:10 по Москве) подразделения ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных в направлении села Норабак Гегаркуникской области, в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы 19-летний Сурен Сафарян", - сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

В ведомстве ответили, что по состоянию на 19:30 огонь прекратился.

Ранее в понедельник в армянском военном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают позиции армянской армии в Гегаркуникской области на востоке Армении.

"В направлении села Норабак Гегаркуникской области (в 27 км от озера Севан - ИФ) началась перестрелка. ВС Азербайджана ведут обстрел по позициям армии Армении", - сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Армении.

Между тем азербайджанское военное ведомство опровергло сообщения об обстреле и информацию о гибели армянского военного.

12-13 мая 2021 года подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии. 12 июня Пашинян сообщил об обсуждении с Москвой вопроса о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

Армения Азербайджан

Новости

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Кишинев отверг возможность приема Молдавией мигрантов из Белоруссии

Кишинев отверг возможность приема Молдавией мигрантов из Белоруссии

"Ъ" сообщил о риске перебоев с поставками товаров в РФ из-за миграционного кризиса

Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в штате Висконсин

Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в штате Висконсин

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 ноября

Чили предстоит второй тур президентских выборов

Чили предстоит второй тур президентских выборов

Несколько человек погибли при наезде автомобиля на людей на параде в США

Более 20 человек пострадали при наезде внедорожника на людей на параде в США

Более 20 человек пострадали при наезде внедорожника на людей на параде в США

Автомобиль въехал в людей на рождественском параде в США

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });