Минобороны Армении сообщило о гибели военного при обстреле с азербайджанской стороны

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Военнослужащий Вооруженных сил Армении погиб в результате огня с азербайджанской стороны в Гегаркуникской области на востоке республики, сообщает Минобороны Армении.

"22 ноября в 18:10 (17:10 по Москве) подразделения ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных в направлении села Норабак Гегаркуникской области, в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы 19-летний Сурен Сафарян", - сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

В ведомстве ответили, что по состоянию на 19:30 огонь прекратился.

Ранее в понедельник в армянском военном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают позиции армянской армии в Гегаркуникской области на востоке Армении.

"В направлении села Норабак Гегаркуникской области (в 27 км от озера Севан - ИФ) началась перестрелка. ВС Азербайджана ведут обстрел по позициям армии Армении", - сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Армении.

Между тем азербайджанское военное ведомство опровергло сообщения об обстреле и информацию о гибели армянского военного.

12-13 мая 2021 года подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии. 12 июня Пашинян сообщил об обсуждении с Москвой вопроса о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.