Более 40 человек погибли в результате автокатастрофы в Болгарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 45 человек погибли, еще семь человек госпитализированы с травмами в ночь на вторник в результате автокатастрофы в Болгарии.

Как сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на полицию, междугородний рейсовый автобус с номерами Северной Македонии загорелся близ села Боснек на Струмской автотрассе в западной части Болгарии.

По его данным, автобус направлялся из Турции в Северную Македонию, в салоне находились 52 человека - двое водителей-македонцев и 50 граждан Албании.

Причины катастрофы выясняются. Движение на участке автотрассы ограничено.