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Живущие на рифах осьминоги оказались умнее глубоководных

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Исследователи из Университета Квинсленда обнаружили различия в структуре мозга и интеллектуальных способностях различных видов осьминогов, говорится в сообщении университета.

Ученые исследовали с помощью МРТ структуры мозга четырех видов осьминогов для получения подробных 3D-изображений: глубоководного осьминога, одиночного ночного вида и двух разных видов рифовых осьминогов, ведущих дневной образ жизни.

Выяснилось, что у осьминога, найденного в глубоких водах, был гладкий мозг, как у сумчатых и грызунов, подходящий для его медленного темпа жизни и ограниченного взаимодействия с другими животными.

"Рифовые осьминоги имели значительно больший мозг с некоторыми свойствами, сходными с приматами, приспособленный для сложных визуальных задач и социального взаимодействия в оживленной, хорошо освещенной среде", - говорится в сообщении.

У рифовых осьминогов, в частности, зафиксирована совместная охота с рифовыми рыбами, где осьминог обычно лидирует, а коралловая форель присоединяется либо к активному поиску добычи, либо выхватывает добычу, от которой отказался осьминог.

Различия в структурах мозга между видами связаны с размером площади поверхности мозга, причем, большая площадь поверхности указывает на более сложную нервную систему и повышенные когнитивные способности.

По мнению ученых, различия в структуре мозга головоногих открывают путь к лучшему пониманию сложности и эволюции этих животных. Продолжающиеся исследования команды направлены на то, чтобы дать представление о том, как структура мозга осьминога связана с поведением, зрением и развитыми когнитивными способностями.

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