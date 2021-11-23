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МИД Германии скептически оценил прогнозы скорого развала ЕС и НАТО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Прогнозы о распаде Европейского союза и НАТО преувеличены, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Многие прогнозы последних лет о распаде утрированы. Ни Европейский союз и НАТО, ни Запад не распался, как предсказывали многие", - заявил Маас на Берлинском форуме по международной политике.

По словам главы МИД, Германия вместе с союзниками в ЕС и НАТО является активным участником глобального многостороннего сотрудничества.

"У Германии есть все предпосылки для того, чтобы выстоять в таком конкурентном мире. Наша экономика сильна, наше общество стабильно, наше государство способно к действию. С сильными партнерами и союзниками в Европейском союзе и НАТО мы принимаем активное участие в самых разных аспектах жизни в мире", - подчеркнул Маас.

Германия НАТО ЕС

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