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Генштаб ВС Белоруссии заявил о приостановке сотрудничества с НАТО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Практическое сотрудничество Белоруссии и НАТО приостановлено, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич во вторник.

"Буквально на днях был сделан очередной недружественный шаг со стороны европейских государств. По инициативе НАТО был свернут еще один канал диалога и приостановлено практическое сотрудничество Североатлантического альянса с Республикой Беларусь", - сказал Гулевич. Видеофрагмент его комментария опубликован в телеграм-канале Минобороны.

Он также сообщил, что Минск нарастит интенсивность боевой подготовки для недопущения внезапного нападения на страну.

По словам Гулевича, Польша, Литва и Латвия наращивают военные контингенты.

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