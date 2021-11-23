В Грузии спасатели обнаружили тело известного бизнесмена недалеко от Гудаури

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Во вторник вечером спасатели обнаружили в Казбегском муниципалитете возле вершины Дедаэна недалеко от горнолыжного курорта Гудаури тело известного бизнесмена и владельца футбольного клуба "Зестафони" Илии Кокая, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, 65-летний Кокая погиб при восхождении на вершину.

Кокая в 2004 году стал одним из основателей футбольного клуба "Зестафони", который дважды выигрывал чемпионаты Грузии. Погибший бизнесмен в 2003-2007 годах был одним из основателей и главным акционером Зестафонского ферросплавного завода.

Погибший бизнесмен увлекался альпинизмом. В прошлом месяце СМИ сообщали, что он поднялся на высочайшую вершину африканского континента Килиманджаро (5 тыс. 895 м) на границе Танзании и Кении.

Вершина Дедаэна (высота 3 тыс. 488 м) расположена в крае Мцхета-Мтианети.