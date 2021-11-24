В Москве нет данных о применении Украиной систем Javelin

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Москва не располагает информацией о боевом применении Киевом американских противотанковых систем Javelin, хотя такие комплексы на Украине есть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, известно ли в Москве о применении комплексов Javelin вооруженными силами Украины.

На вопрос, будет ли расценено Москвой применение таких комплексов Киевом как пересечение "красной линии", Песков сказал: "Но Javelin ведь против чего-то используется".

"Ситуация (на юго-востоке Украины) продолжает оставаться очень и очень тревожной", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Минобороны Украины сообщало, что Вооруженные силы страны на полигоне "Широкий Лан" (Николаевская обл., юг Украины) проводят тренировки с применением современного вооружения, в том числе разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin.