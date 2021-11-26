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Венгрия запланировала начать производство "Спутника V" в конце 2022 г.

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Венгрия планирует начать производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в конце 2022 года. Об этом заявил в пятницу министр внешнеторговых связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы планируем в этой сфере запустить производство вакцины "Спутник V" начиная с конца следующего года в нашем национальном заводе по производству вакцин", - сказал Сийярто по итогам заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер заявила, что в ходе вакцинации жителей страны "Спутник V" показал хорошие результаты.

"В 3-й волне COVID-19 именно благодаря "Спутнику V" были спасены 900 тысяч жизней венгерских граждан", - сказала Мюллер на заседании.

О переговорах о возможном начале строительства завода для производства "Спутника V" в Венгрии Сийярто сообщил 14 октября. Тогда он высоко оценил результаты вакцинации 1 млн жителей страны российским препаратом.

"Спутник V" был зарегистрирован в Венгрии 21 января этого года, она стала первым государством Евросоюза, признавшим российскую вакцину. В настоящий момент препарат зарегистрирован уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.

Венгрия Спутник V коронавирус

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