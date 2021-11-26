Зеленский объяснил, почему по российскому ТВ показывают фильмы студии "Квартал 95"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не интересуется деятельностью студии "Квартал 95"; он также объяснил, почему фильмы производства этой студии до сих пор показывают по российскому ТВ.

"Я вышел из компании, бренды которые мне принадлежат, "Вечерний квартал", "Рассмеши комика" и так далее - да, у меня есть права на эти бренды. ... Я не участвую ни в оперативной деятельности, я все отдал, меня это не интересует", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Комментируя просьбы журналистов дать оценку тому, что продукция "Квартала 95" до сих пор демонстрируется на российских телеканалах, глава государства сказал: "Со шведами студия "Квартал 95" заключила договор, мне кажется лет за 10 до начала войны (конфликта в Донбассе - ИФ). Это был наш, тогда еще наш, эксклюзивный партнер. Они продают товар студии "Квартал 95" в 40 стран. Вот что происходило и происходит".