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Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 90% жителей ОАЭ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Все жители ОАЭ, не имеющие медицинских противопоказаний, получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

По информации властей, 90% людей получили обе дозы вакцины и считаются защищенными от коронавирусной инфекции. В министерстве отмечают, что ни одна другая страна мира пока не смогла добиться столь высоких показателей.

Население ОАЭ - около 10 млн человек. Большинство из них - иностранные работники. Вакцинация в стране разрежена для людей возрастом от 3 лет.

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ОАЭ Коронавирус

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