В Грузии в результате обвала на открытом угольном карьере погиб рабочий

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В грузинском городе Ткибули (край Имерети) на открытом угольном карьере произошел обвал, в результате чего двое рабочих оказались заживо погребенными, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Отмечается, что в ходе многочасовых поисково-спасательных работ спасателям удалось достать из-под завалов одного человека живым, он госпитализирован. Второй рабочий погиб, его тело уже излечено.

В МВД заявили журналистам, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 240 УК Грузии (нарушение норм безопасности).

Между тем, в грузинском профсоюзе работников металлургической, горной и химической промышленности заявляют, что шахта, где произошел обвал, является кустарной. Согласно заявлению профсоюза, в Ткибули инспекция труда Грузии ранее запретила кустарным шахтам заниматься добычей руды, так как они не отвечают минимальным требованиям стандартов безопасности труда.