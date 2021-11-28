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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Перу произошло сильное землетрясение

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение находился в 45 км к северо-западу прибрежного города Барранка на глубине 112 км. Подземный толчок был зафиксирован в 5:52 утра по местному времени (13:52 по Москве).

Отмечается, что, несмотря на то, что землетрясение было достаточно сильным, оно произошло на такой глубине, что это редко приводит к серьезным разрушениям.

Перу

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