В Перу произошло сильное землетрясение

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение находился в 45 км к северо-западу прибрежного города Барранка на глубине 112 км. Подземный толчок был зафиксирован в 5:52 утра по местному времени (13:52 по Москве).

Отмечается, что, несмотря на то, что землетрясение было достаточно сильным, оно произошло на такой глубине, что это редко приводит к серьезным разрушениям.