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При взрыве газа в общежитии Ташкента пострадали 18 человек

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В общежитии Ташкента в результате утечки природного газа в понедельник произошел взрыв, вызвавший пожар, пострадали 18 человек, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС Узбекистана.

Инцидент произошел в общежитии для рабочих одного из предприятий в Ташкенте 29 ноября 03:05 по московскому времени. "С различными видами ожогов госпитализировано 18 человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на данный момент информации о погибших нет. На место происшествия были направлены четыре пожарных экипажа, ликвидировавшие пожар.

По предварительным данным, взрыв газо-воздушной смеси произошел в результате утечки и накопления газа в помещении. Проводится расследование причин происшествия, добавили в пресс-службе МЧС.

Узбекистан Ташкент

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