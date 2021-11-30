Президент РФ назвал санкции Запада против КНР противоречащими международному праву

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в отношении Китая несправедливы и противоречат международному праву.

Отвечая на вопросы участников инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", в частности, не рассматривает ли Россия наращивание Китаем военного потенциала в качестве угрозы национальной безопасности, Путин сказал: "Знаете, меня пугают Китаем, начиная с 2000 года. С тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику в отношении Китая".

"Она (политика ряда стран в отношении Китая - ИФ), на мой взгляд, уже поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно не оправданные и (...) противоречащие нормам международного права", - сказал Путин.