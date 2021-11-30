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Госдеп США перестал считать колумбийских повстанцев FARC террористами

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил, что вывел повстанческую группировку "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК, FARC) из списка террористических организаций.

Конфликт между правительством Колумбии и этими повстанцами продолжался 52 года и был самым долгим противостоянием в истории Западного полушария. В ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо подписали мирное соглашение в присутствии ряда зарубежных лидеров и генсека ООН Пан Ги Муна. В 2017 году соглашение ратифицировал парламент страны, и повстанцы начали разоружаться. Незадолго до подписания договора Сантос получил Нобелевскую премию мира за свои усилия по урегулированию этого конфликта.

30 ноября 2021 года Госдеп констатировал, что повстанческая организация и ее боевое крыло расформированы и обезоружены и больше не способны и не намерены заниматься терроризмом как единая группа. Из списка разыскиваемых террористов также исключены лидеры РВСК. Обвинений в причастности к наркотрафику и другим преступлениям при этом с них не снимают.

FARC США Госдепартамент Колумбия РВСК Хуан Мануэль Сантос Родриго Лондоньо

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