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Индонезия увеличит карантин для приезжающих из-за границы до 10 дней

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Власти Индонезии решили ужесточить ограничительные меры на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", увеличив обязательный карантин для лиц, приезжающих из-за границы, сообщают в четверг азиатские СМИ.

Вместо семи дней теперь на карантине надо будет находиться 10 дней.

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Местные СМИ напоминают, что семидневный карантин был введен в конце ноября из-за штамма "омикрон". До этого приезжающие в Индонезию из других стран должны были проходить трехдневный карантин.

При этом в стране продолжает действовать полный запрет на въезд в страну из ряда африканских стран, в том числе ЮАР, Зимбабве, Намибии. Приезжать из этих стран могут только граждане Индонезии, в этом случае они будут обязаны соблюдать карантин в течение двух недель.

В Индонезии пока не объявляли об обнаружении случаев заражения "омикроном".

Согласно данным по коронавирусу, заболеваемость в Индонезии в последние дни идет на спад. В среднем в ноябре в сутки выявляли по 400 случаев COVID-19, для сравнения в июле этот показатель составлял 40 тыс.

Индонезия

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