Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Премьер-министр Израиля подвергся критике из-за поездки его семьи за границу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подвергся критике со стороны политических оппонентов и простых граждан после того, как его жена и дети в среду отправились в частную заграничную поездку, несмотря на призывы властей не покидать страну на фоне распространения нового варианта коронавируса. Об этом в четверг сообщает агентство Associated Press.

Сам Беннет заявил в своем посте в фейсбуке, что его семья не нарушила действующие правила. По его словам, изначально его жена и дети должны были отправиться в страну, которую позднее закрыли для израильтян, из-за этого им пришлось изменить планы. Беннет заявил, что он с пониманием относится к критическим высказываниям, и заверил, что по возвращении все члены семьи отправятся на карантин.

Как отмечает агентство, ранее в похожей ситуации оказался предшественник Беннета Беньямин Нетаньяху, который решил отпраздновать Песах в кругу родственников, не живших с ним в одном доме, хотя тогда власти рекомендовали сократить число контактов в праздники.

Израиль закрыл границы для иностранцев и запретил поездки в некоторые страны Африки, где распространяется вариант коронавируса "омикрон". Однако самим израильтянам все еще можно выезжать за границу, по возвращении они должны соблюдать карантин.

Израиль Нафтали Беннет

Новости

В Кремле объяснили низкие цены на газ для Белоруссии "продвинутой интеграцией"

В Кремле объяснили низкие цены на газ для Белоруссии "продвинутой интеграцией"

Гран-при ФИДЕ стартует 3 февраля и пройдет в Германии и Сербии

В Японии отменили запрет на бронирование въездных рейсов, объявленный накануне

Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на 2022 год

Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на 2022 год
Пандемия коронавируса

В ЮАР резко выросла заболеваемость COVID-19 после появления штамма "омикрон"

В ЮАР резко выросла заболеваемость COVID-19 после появления штамма "омикрон"
Пандемия коронавируса

В мире выявили более 263,5 млн случаев заболевания COVID-19

Что случилось этой ночью: четверг, 2 декабря

Рынок акций США резко снизился после выявления заражения "омикроном" в стране

Афганистан во власти талибов

Талибы назвали "местным спором" инцидент с иранскими пограничниками

Талибы назвали "местным спором" инцидент с иранскими пограничниками

Суд в США закрыл дело о взыскании с РФ $50 млрд по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });