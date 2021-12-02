Премьер-министр Израиля подвергся критике из-за поездки его семьи за границу

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подвергся критике со стороны политических оппонентов и простых граждан после того, как его жена и дети в среду отправились в частную заграничную поездку, несмотря на призывы властей не покидать страну на фоне распространения нового варианта коронавируса. Об этом в четверг сообщает агентство Associated Press.

Сам Беннет заявил в своем посте в фейсбуке, что его семья не нарушила действующие правила. По его словам, изначально его жена и дети должны были отправиться в страну, которую позднее закрыли для израильтян, из-за этого им пришлось изменить планы. Беннет заявил, что он с пониманием относится к критическим высказываниям, и заверил, что по возвращении все члены семьи отправятся на карантин.

Как отмечает агентство, ранее в похожей ситуации оказался предшественник Беннета Беньямин Нетаньяху, который решил отпраздновать Песах в кругу родственников, не живших с ним в одном доме, хотя тогда власти рекомендовали сократить число контактов в праздники.

Израиль закрыл границы для иностранцев и запретил поездки в некоторые страны Африки, где распространяется вариант коронавируса "омикрон". Однако самим израильтянам все еще можно выезжать за границу, по возвращении они должны соблюдать карантин.