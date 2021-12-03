Болсонару планирует посетить РФ по приглашению Путина в 2022 году

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует посетить Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"Принимаю приглашение. Конечно, поездка откроет новые возможности для нашей страны", - приводят бразильские СМИ слова Болсонару.

Он пояснил, что визит, вероятно, состоится в феврале или марте 2022 года.

По словам Болсонару, одна из причин, по которым ему интересна эта поездка - это то, что Россия - важный рынок для бразильских товаров.