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Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года

Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг одобрил продление финансирования правительства до середины февраля следующего года, сообщает The Hill.

69 сенаторов поддержали продление финансирования до 18 февраля, 28 выступили против, свидетельствуют данные голосования.

Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее палата представителей США поддержала продление финансирования правительства до 18 февраля. Согласно результатам голосования 221 член палаты представителей поддержал продление финансирования до 18 февраля, 212 человек высказались "против".

Сенат США

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