В Финляндии впервые в истории по делу о терроризме задержали ультраправых

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Финляндии полиция сообщила, что по подозрению в подготовке теракта задержаны пять человек из района Канкаанпяя в Северной Сатакунта, передает Yle. Сейчас в полиции считают, что острой угрозы теракта больше нет.

Задержаны участники ультраправой группировки радикального толка, им всем примерно по 25 лет, это коренные финны.

Это первое в истории Финляндии дело, в котором в террористической деятельности подозревают радикально правых, подчеркнули в полиции. Предварительное расследование продолжается, крайний срок для возбуждения уголовного дела - 31 марта 2022 года.

Все пятеро были задержаны еще 30 ноября, но о деле полиция объявила только 3 декабря. В пятницу суд арестовал всех пятерых. При обыске у них нашли материалы, свидетельствующие об их радикализации. Партийной политикой они не занимались и не преследовали цель добиться парламентского влияния.

Им вменяют хранение огнестрельного оружия ради терактов, намерение использовать взрывчатку для терактов и кражу с отягчающими обстоятельствами в террористических целях.

Расследование в их отношении началось с декабря 2019 года в связи с делом о подготовке преступления с применением огнестрельного оружия и конфискацией такого оружия, боеприпасов и взрывчатки. Тогда их привлекли к уголовной ответственности, а затем за ними продолжили следить. В задержании подозреваемых местной полиции помогали полицейские из Хельсинки и Центральной криминальной полиции.