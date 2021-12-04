Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Представители ЕС и США выступили за взаимодействие в области обороны

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовали установление структурного сотрудничества между США и ЕС в области обороны.

"Оба они приветствуют утверждение руководящим советом Европейского оборонного агентства мандата на ведение переговоров по административному соглашению с Соединенными Штатами и выражают общую приверженность стремлению к скорейшему завершению переговоров", - говорится в совместном заявлении руководителей двух внешнеполитических ведомств.

Блинкен и Боррель подтвердили долгосрочное партнерство США и ЕС, приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам в сфере безопасности.

"Они признают важность более сильной и более эффективной европейской обороны, которая способствует глобальной и трансатлантической безопасности, и напоминают о необходимости развития согласованных, взаимодополняющих и совместимых (оборонных) возможностей, выступают за максимальное участие США в оборонных инициативах ЕС", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Блинкен и Боррель объявили о начале диалога между США и ЕС по вопросам безопасности и обороны по случаю визита в Вашингтон генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Стефано Саннино и генерального директора Военного штаба ЕС вице-адмирала Эрве Блежана.

США ЕС Энтони Блинкен Жозеп Боррель

Новости

В США заявили о недопустимости влияния РФ на решения НАТО о расширении альянса

Блинкен анонсировал разговор Байдена и Путина "в самом ближайшем будущем"

Блинкен анонсировал разговор Байдена и Путина "в самом ближайшем будущем"
Пандемия коронавируса

В Британии 12 из 22 случаев "омикрона" выявлены у полностью привившихся

Что произошло за день: пятница, 3 декабря

Путин обсудил с Эрдоганом Карабах и турецкие беспилотники на Украине

Источник сообщил, что генконсул РФ в Нью-Йорке больше полугода ждет визу

Источник сообщил, что генконсул РФ в Нью-Йорке больше полугода ждет визу
Пандемия коронавируса

В эпицентре вспышки "омикрона" в ЮАР фиксируют рекордную заболеваемость

ЕС усилит борьбу с дезинформацией о коронавирусе

ЕС усилит борьбу с дезинформацией о коронавирусе

Первым белорусским космонавтом может стать девушка

Первым белорусским космонавтом может стать девушка

Украина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январе

Украина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });