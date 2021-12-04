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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 264,9 млн

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 264 млн 950 626, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 243 474 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48,9 млн инфицированных COVID-19 (787 695 умерших).

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34,6 млн (470 530 умерших).

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22,1 млн заболевших (615 400 умерших).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 674,6. В США на 1 млн жителей скончался 2 421 человек, Индии - 336, Бразилии - 2 866.

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