Мишустин "на полях" ЭКСПО-2020 провел переговоры с вице-президентом ОАЭ
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин "на полях" Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020 провел в субботу переговоры с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Рашедом аль-Мактумом.
Переговоры проходили без прессы.
После встречи глава российского правительства оставил запись в книге почетных гостей ЭКСПО-2020.
В частности, Мишустин поблагодарил организаторов этого мероприятия.
Он заверил, что и России есть, что показать миру. "Мы приглашаем всех в нашу страну и надеемся принять "ЭКСПО-2030" в Москве! Добро пожаловать!", - написал премьер РФ.
Ранее в субботу Мишустин вместе с министром толерантности ОАЭ, генеральным комиссаром ЭКСПО-2020 Нахайяном бен Мубараком Аль Нахайяном в рамках Дня России на выставке ознакомился с российским павильоном.
"EXPO 2020 Dubai" проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Выставка станет первой для Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (регион MEASA).