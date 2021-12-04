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Мишустин "на полях" ЭКСПО-2020 провел переговоры с вице-президентом ОАЭ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин "на полях" Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020 провел в субботу переговоры с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Рашедом аль-Мактумом.

Переговоры проходили без прессы.

После встречи глава российского правительства оставил запись в книге почетных гостей ЭКСПО-2020.

В частности, Мишустин поблагодарил организаторов этого мероприятия.

Он заверил, что и России есть, что показать миру. "Мы приглашаем всех в нашу страну и надеемся принять "ЭКСПО-2030" в Москве! Добро пожаловать!", - написал премьер РФ.

Ранее в субботу Мишустин вместе с министром толерантности ОАЭ, генеральным комиссаром ЭКСПО-2020 Нахайяном бен Мубараком Аль Нахайяном в рамках Дня России на выставке ознакомился с российским павильоном.

"EXPO 2020 Dubai" проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Выставка станет первой для Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (регион MEASA).

ОАЭ Дубай ЭКСПО-2020 Expo-2020 Михаил Мишустин

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