Разрушительное землетрясение произошло у берегов Тонга

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 134 км к востоку-юго-востоку от столицы Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 10:45 по Москве в воскресенье землетрясения находился примерно в 99 км восточнее острова Эуа в составе Королевства Тонга.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,2.