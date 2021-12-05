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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Разрушительное землетрясение произошло у берегов Тонга

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 134 км к востоку-юго-востоку от столицы Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 10:45 по Москве в воскресенье землетрясения находился примерно в 99 км восточнее острова Эуа в составе Королевства Тонга.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,2.

Тонга Тихий океан

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