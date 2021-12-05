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Беспилотник разбился в центральном Иране

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Беспилотник, о принадлежности которого пока не сообщается, потерпел крушение в провинции Чехармехаль и Бахтиария в центральном Иране, передает агентство "Тасним".

Позднее в местных социальных сетях появились видеозаписи того, как вертолет перевозит разбившийся дрон. Власти области Кухранг, где произошла катастрофа, подтвердили подлинность видеокадров, но другие детали произошедшего предоставлять не стали.

По данным "Тасним", внешне беспилотник напоминает и иранский аппарат Shahed 171 Simorgh, и американский RQ-170.

Официальных подтверждений или опровержений этой информации со стороны центральных властей пока не поступало.

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