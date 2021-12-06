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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у границы Чили и Аргентины

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в северной части Чили в 234 км к юго-востоку от города Антофагаста, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:54 мск в понедельник землетрясения находился примерно в 30 км от чилийско-аргентинской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Чили Аргентина

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