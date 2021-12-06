Зеленский побывал на передовых позициях украинских военных в Донбассе

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник посетил передовые позиции украинских военных в зоне конфликта в Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что глава государства пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки.

Как сообщают в Офисе президента, Зеленский также ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт бригады Вооруженных сил.