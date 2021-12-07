МОК с уважением отнесся к решению дипломатов США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) считает присутствие чиновников и дипломатов на Олимпийских играх политическим решением правительств и относится к нему с уважением. Так МОК на своем сайте прокомментировал заявление Вашингтона о том, что официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин.

"Присутствие правительственных чиновников и дипломатов - это чисто политическое решение каждого правительства, к которому МОК в своем политическом нейтралитете относится с полным уважением", - говорится в заявлении МОК.

Комитет приветствовал тот факт, что американские власти не стали препятствовать участию в Играх своих спортсменов.

"В то же время это заявление (властей США - ИФ) показывает, что Олимпийские игры и участие атлетов вне политики, и мы это приветствуем", - добавили в МОК.

В понедельник представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские дипломаты и официальные лица не поедут на Олимпийские игры, которые состоятся в Пекине в 2022 году. Данное решение она объяснила тем, что это Китай, по мнению США, нарушает права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

США, а также Великобритания и Австралия и раньше говорили, что допускают возможность дипломатического бойкота пекинской олимпиады в ответ на действия китайских властей в отношении уйгуров, но официально о своем решении пока объявил только Вашингтон.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.